США давно превратились в империю зла, однако продолжают корчить из себя жертву «безнравственного оппонента», под которым подразумевается Россия, считает американский писатель Джозеф Вайсберг.

Бывший агент ЦРУ рассказал, что был непосредственным участником холодной войны, когда «империей зла» Соединенные Штаты выставляли СССР. Сейчас Запад под главенством США возобновил риторику тех лет, однако она уже безнадежно устарела. Как и внешняя политика Вашингтона.

«Я не верю, что президент России Владимир Путин и его друзья в Кремле являются злодеями, которые угрожают нашей стабильной, порядочной и гуманной демократии», – написал Вайсберг.

Он пояснил, что последние 30 лет Соединенные Штаты только тем и занимаются, что пытаются расставить на российских границах свои войска. Также они взяли в НАТО прибалтийские государства, превратили их в полигоны для своей армии и начали вводить непрекращающиеся санкции против РФ.

Россия считает все это агрессией и правильно делает, заявляет бывший разведчик. США действительно много лет ведут себя агрессивно и поэтому Москва вынуждена предпринимать меры для своей защиты.