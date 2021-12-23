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В информационном агентстве «Газета.ру», сославшись на Филипа Джиральди, экс-сотрудника ЦРУ, отметили, что в случае подготовки США украинских «партизан» может произойти катастрофа.

Согласно его словам, обучение американскими разведчиками бойцов из Украины для осуществления партизанских атак на военных России может привести к серьезным последствиям. Он добавил, что данное подстрекательство к вооруженному конфликту идет в разрез конституции Соединенных Штатов.

Эксперт заявил, что обучение украинских солдат американскими инструкторами можно считать «одним из наиболее озадачивающих проектов» Вашингтона. Это также показывает, что американские власти не извлекли никаких уроков из предыдущих ошибок, допущенных во время смен режима в других странах.

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