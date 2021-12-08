Соединенные Штаты «не дают» Киеву противоракетные и противовоздушные комплексы, в которых он так нуждается, заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко. Он пожаловался, что США не прислушиваются к Украине и не удовлетворяют ее потребности в вооружениях, пишет “РИА Новости”.

Смешко также заявил, что при необходимости Украина может призвать на фронт 300–400 тысяч резервистов. Но для ведения боевых действий они должны быть чем-то вооружены.

Напомним, что то же самое говорил и глава Минобороны страны Алексей резников. Он отметил, что американские военные Киеву не нужны, у него хватает свой живой силы. А вот современного оружия у армии нет.

Соединенные Штаты всерьез рассматривали возможность предоставления Киеву своих зенитно-ракетных комплексов Patriot. Однако потом перебросили лишь переносные ЗРК «Стингер», разработанные еще в 1981 году.