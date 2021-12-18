Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден троллят Киев и не идут с ним на контакт, пожаловался в интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Подробности рассказало информационное агентство “РИА Новости”

Богдан возмутился нежеланию Байдена прислушиваться к Украине. Американский лидер, по его словам, просто игнорирует Зеленского и компанию, но при этом продолжает общаться с президентом РФ и союзниками по НАТО.

«Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит», – возмущенно пожаловался Богдан.

Он заявил, что Вашингтон «прикалывается» над Киевом, обещая ему золотые горы, но при этом даже не желая позвонить Зеленскому, который весь извелся в своем ОП.

После увольнения с поста главы Офиса президента Андрей Богдан регулярно критикует бывшего босса Владимира Зеленского. Ранее он заявил, что именно украинский лидер окончательно испортил отношения с Россией, а также назвал его «пародией на молодого Путина».