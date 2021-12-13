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Если США и НАТО будут продолжать антироссийскую истерию и под ее соусом перебрасывать войска к границам РФ, Москве останется только одно – поддерживать напряженность, чтобы не дать потенциальному противнику расслабиться. Такое заявление сделал бывший генерал ФСБ Александр Михайлов.

Он пояснил, что истерия вокруг «нападения на Украину» — это фарс, позволяющий НАТО усиливать военное присутствие у границ РФ. Чтобы натовские войска не заскучали, России придется действовать единственно возможным способом. То есть передислоцировать свои подразделения к самым уязвимым местам, а также оснащать их наиболее современным вооружением и боевой техникой.

НАТО готовится к переброске своей техники на границы РФ. Причем виновата в этом снова Россия, так как она якобы перемещает войска и собирается напасть на Украину. Вот только она, в отличие от Альянса, действует исключительно на своей территории, а не забирается на тысячи миль от своей страны, чтобы поиграть мускулами.

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