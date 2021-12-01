Еврокомиссар Маргаритис Схинас назвал три варианта действий для мигрантов, которые сейчас находятся на польско-белорусской границе.

Нелегалам разрешили просить политического убежища у Литвы, Польши и Латвии. То есть, у приграничных государств. Однако этот вариант подойдет только для тех беженцев, которых при возвращении на родину могут ожидать серьезные проблемы. Вице-президент ЕК Илва Йохансон в качестве примера привела представителей белорусской оппозиции.

Также она отметила, что выбирать страну нелегалам никто не позволит. Они пребывают на территории Евросоюза незаконно, поэтому должны действовать в соответствии с его требованиями.

Второй вариант – это получение политического убежища в Беларуси. Она поддержала Женевскую конвенцию о статусе беженцев, поэтому вполне может принимать мигрантов.

В качестве третьего варианта Схинас назвал возвращение домой. Он также отметил, что просить убежища в каких-либо странах ЕС, кроме Латвии, Польши и Литвы беженцам запрещено.