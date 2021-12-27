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Руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал турецкому изданию Milliyet, почему для страны так важно сотрудничество с Россией по созданию собственного истребителя TF-X.

Он пояснил, что после исключения Анкары из программы F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 страна осталась без современных истребителей. После прихода к власти в США Джо Байдена она рассчитывала на улучшение отношений с Вашингтоном, однако эти надежды не оправдались.

Сейчас еще не принято решение о передаче Турции американских истребителей F-16, так как Вашингтон сильно затягивает процесс. Но если и на этот направлении будет отказ, то страна будет покупать самолеты у России. Это вряд ли понравится Америке, утверждает Демир, однако для Анкары важно обеспечить собственную безопасность несмотря ни на что.

Главной же задачей для Турции является создание собственных истребителей, для чего ей необходима помощь России. Если проект TF-X будет реализован, то Анкара не только обретет независимость от решений США, но еще и составит им конкуренцию на международном рынке оружия.

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