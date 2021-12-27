Отношения между Ираном и Израилем ухудшились настолько, что конфликт между ними вполне может перерасти в Третью мировую войну, пишет издание EurАsia Daily. Авторы напоминают, что недавно Тамир Хайман, ранее возглавлявший Управление разведки генштаба Армии обороны Израиля, подтвердил информацию о причастности Тель-Авива к убийству Касема Сулеймани в 2020 году.

Он пояснил, что главной целью Израиля было помешать Тегерану закрепиться на сирийской территории. План провалился, поэтому сейчас Тель-Авив готовит наступательную операцию с применением авиации.

Недавно назначенный Командующий израильскими ВВС Томер Бар заявил, что в распоряжении ведомства есть F-35 для успешных атак на Иран, а также многие тысячи ракет для «Железного купола», которые позволят защититься от ответного удара Тегерана.

Иран не теряет времени даром и тоже готовится к войне. Он проводит учения с новейшими ракетами. Так, в последний раз все шестнадцать боезарядов успешно достигли своих целей, что позволяет говорить о возможности дать отпор Тель-Авиву.