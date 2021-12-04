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В информационном агентстве Het Nieuwsblad отметили, что в зоопарке Антверпена, расположенном в Бельгии, сразу у 2-х бегемотов был зафиксирован SARS-CoV-2.

Служащие парка заметили, что оба животных простудились, поэтому ветеринары решили проверить их анализы. В настоящее время неизвестно, как бегемоты могли заразиться, так как на территории соблюдались строжайшие меры защиты, а никто из работников не был инфицирован. При этом это первый случай обнаружения коронавируса у данного вида.

Ранее COVID-19 находили только у приматов и зверей из семейства кошачьих. Специалисты отмечают, что бегемоты находятся в хорошем состоянии, однако их изолировали от других животных. Местные сотрудники сейчас дезинфицируют обувь, носят маски и защитные очки, а также каждый день проходят тест и стараются не контактировать с обитателями зоопарка.

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