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В Сети появился видеоролик, где демонстрируется, как двум танкам Т-72АВ азербайджанских ВС не удается ликвидировать двух армянских бойцов. Запись была сделана в конце предыдущего года в ходе конфликта в Карабахе.

На размещенных кадрах можно увидеть, как две единицы бронетехники безуспешно пробуют подорвать окоп, где укрывались два солдата армянской армии. После провального нападения танков военнослужащие Армении решили контратаковать, используя РПГ. В результате они заставили противников отступить.

Когда боевые машины стали уезжать, армяне выбежали из окопа и закидали бронетехнику ручными гранатами. Эксперты предполагают, что они использовали РКГ-3. При этом неизвестно, когда именно было запечатлено данное противостояние. Не ясно также, чем именно оно закончилось.

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