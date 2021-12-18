Так называемая «революция достоинства» на Украине привела к власти силы, угодные Соединенным Штатам. Однако Вашингтон не смог проигнорировать требования России и поэтому отдал ей Крым по «тайному согласию», заявил украинский депутат Илья Кива.

Он пояснил, что «две империи» сыграли «договорной матч», в котором каждая из них получила свой приз. Киев избавился от ненавистного западу Украины Януковича, а Москва получила Крымский полуостров. Войска, которые находились в регионе, были сознательно выведены временно исполняющим обязанности главы государства Александром Турчиновым.

“РИА Новости” сообщает, что Кива не в первый раз поднимает тему воссоединения Крыма с Россией. Ранее он заявлял, что Киев опасался вмешательства РФ в «революцию» и поэтому отдал ей полуостров, чтобы получить гарантии безопасности. Также депутат отмечал, что крымчане не захотели жить в стране, насквозь пропитанной идеями нацизма и поэтому проголосовали за воссоединение с РФ.