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Донбасс является опасным для украинских самолетов, но в случае войны между Украиной и Россией вполне может представлять угрозу и для ВКС РФ, пишет американское издание Forbes. Эксперты отмечают, что Киев способен задействовать в регионе свои несколько устаревшие, но все еще грозные средства ПВО,

Авторы обратили внимание на тот факт, что после 2014 года Киев ни разу не задействовал боевую авиацию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. И дело даже не в Минских соглашениях. Просто в первые месяцы конфликта ополченцы сбили огромное количество украинских истребителей и бомбардировщиков.

В распоряжении Народной милиции имеются старые советские комплексы ПВО «Оса-АКМ» и «Стрела-10», С-125 и С-300, ЗРПК «Тунгуска». Точно такие же средства противовоздушной обороны имеются и у Киева. Поэтому он может задействовать их против самолетов ВКС РФ. И, как показывает опыт ополчения, добиться положительного для себя результата. Поэтому если РФ вмешается в конфликт, она должна помнить об опасности юго-восточного региона Украины для боевой авиации.

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