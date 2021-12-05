Александр Мясников, эксперт в области медицины, отметил, что в случае бесконтрольного употребления антибиотиков можно нанести организму огромный вред.

Согласно его словам, к наиболее серьезным последствиям подобного приема медицинских препаратов, можно отнести глухоту. Причина в том, что антибиотики могут разрушать слуховые рецепторы. Он добавил, что самолечение может привести к появлению почечной недостаточности, так как эти лекарства «убивают почки».

Нередки случаи, когда пациенты попадали в реанимационное отделение из-за приема слишком большого количества данных медицинских средств. Они также могут изменить щелочной баланс, вымыть калий из костей и даже остановить сердце. Мясников считает антибиотики «настоящим оружием» в руках незнающего человека.