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Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о плюсах назального препарата против коронавируса. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Согласно заявлению специалиста, чем скорее будет внедрена интраназальная вакцина от COVID-19, тем раньше можно будет замедлить распространение среди населения нового штамма омикрон. Мясников отметил, что новая вакцина поможет помешать размножению вируса именно там, где он проникает в организм. Речь идёт о носоглотке.

Как отмечается, разработкой такой назальной вакцины занимается НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ещё осенью было разрешено начать проведение клинических исследований разработки. По словам представителей компании, побочных эффектов у новой вакцины выявлено не было.

Ранее Александр Мясников заявил, что коронавирус навсегда пришёл в жизнь людей. Он также отметил, что новые штаммы будут появляться постоянно.

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