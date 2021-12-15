Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» способен обмануть и уничтожить даже «умные» системы активной защиты боевых машин, уверен военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он пояснил, что российский ПТРК дает возможность запускать сразу две ракеты с минимальным интервалом между ними. Локатор интеллектуальных систем защиты обнаружит и собьет первый боеприпас, однако второй попадет точно в цель и уничтожит танк.

Кроме того, боевые машины от ракет «Корнета» не спасет дымовая завеса. Все дело в том, что боезаряд, выпущенный по танку, будет лететь по заранее заданной траектории. И сбить его с этого курса уже не представляется возможным.

Литовкин также рассказал, что российские конструкторы совершенствуют ПТРК. Сейчас комплексы получили ракеты с тандемной боевой частью. Она разделяется на два поражающих элемента, причем один из них выводит из строя динамическую защиту, а другой – атакует саму боевую машину.