Германия должна «наказать Россию» и отказаться от «Северного потока-2». Это позволит «спасти Украину», а также всю планету, так как газ будет заменен на альтернативные энергоносители, не оказывающие негативного влияния на климат, заявили журналисты немецкого издания Die Zeit.

Мнения читателей разделились. Одни пользователи выступили в поддержку такой идеи, предложив дополнительно отключить Россию еще и от платежной системы Swift. Другие, напротив, заявили, что пора прекратить придумывать новые способы насолить РФ и бить в военные барабаны.

«Если откажемся от «СП–2», то откуда будет поступать газ для снабжения немецкой промышленности? Через Украину?», – написал один из пользователей.

Другой добавил, что даже самые абсурдные санкции Запада Россию давно не пугают, поэтому она как-то переживет блокировку «СП-2», если до нее дойдет.

Некоторые читатели также заявили, что если Германия намерена отказаться от газа вообще, нужно делать это лет через 10, чтобы успеть хорошо подготовиться.