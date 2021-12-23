К украинской границе снова движется российская боевая техника, сообщил портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на телеграм-канал «Записки охотника», который опубликовал фотографии крупных эшелонов с танками, бронетранспортерами и реактивными системами залпового огня.

Сообщается, что помимо боевой техники, РФ направила на украинскую и белорусскую границы инженерные машины. Вполне вероятно, что она собирается создавать новые полевые лагеря, в которых будут размещены военнослужащие ВС России.

Эксперты портала отмечают, что ситуация на границах РФ продолжает обостряться. Технику перебрасывают не только Москва, но и Киев, который поддался на западную истерию по поводу скорого «нападения». Такие его действия вряд ли обеспечивают безопасность рубежей, но уж точно повышают напряженность до максимума.