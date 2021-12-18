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Через пару лет президент Украины Владимир Зеленский может отправиться вслед за своим предшественником Петром Порошенко, сбежавшим с Украины из-за обвинений в госизмене, заявил депутат ВРУ Алексей Кучеренко.

Он также отметил, что Порошенко, которому большая часть страны доверяла с 2014 года, разочаровал всех своим поступком. Никто не ожидал, что он просто возьмет и сбежит.

В настоящий момент информация о побеге не подтверждается. Известно, что Порошенко 18 и 19 декабря проведет несколько встреч в Турции, а затем отправится в Польшу, где пройдет конференция «Россия-Украина-НАТО». Не исключено, что потом он вернется обратно, хотя ему выдвинуты весьма серьезные обвинения.

Порошенко сбежал от Государственного Бюро расследований 17 декабря. Сотрудник ГБР намеревался вручить экс-президенту повестку, однако тот сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

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