Украинский депутат Владимир Арьев, представляющий партию Петра Порошенко «Европейская солидарность», заявил о нехватке горючего для бронетехники ВСУ на Донбассе.

Он пояснил, что в настоящий момент количество находящегося на складах топлива не способно покрыть даже пятую часть потребностей ВСУ. И это при том, что страна якобы находится перед «угрозой войны с Россией». Такое количество горючего не даст армии возможности отразить «вторжение», уверен Арьев.

Депутат заявил также, что раньше не вникал в ситуацию, но когда увидел цифры, то был шокирован. Он даже предположить не мог, что «все настолько плохо».

По словам Арьева, президент Украины Зеленский не хочет заниматься решением важных проблем, а также намеревается полностью уничтожить все оборонные мощности страны. Недостаток топлива станет для главы государства приговором.