Сергей Рахманин, украинский парламентарий, в ходе недавнего телеэфира отметил, что США продолжают заявлять о концентрации военных сил РФ возле границ Украины, чтобы выдать уступки Кремлю за компромисс.

Согласно его словам, западные журналисты намерено раздули тему возможного конфликта между РФ и Украиной. В действительности же число российских солдат, находящихся рядом с украинскими рубежами, намного уступает тому числу, которое было зафиксировано в рамках военных маневров «Запад-2021», проведенных в Беларуси, то есть рисков тогда было значительно больше.

По мнению народного избранника, лидер США специально воспользовался данной ситуацией, чтобы его шаги выглядели как компромисс с Путиным, а не уступки России. На Западе при этом продолжают заявлять о существовании угрозы «вторжения» российских войск на украинские земли.