Депутат Госдумы Олег Морозов рассказал об одной тонкости использования беспилотников Bayraktar TB2, без которой эти дроны автоматически становятся обычным летающим металлоломом.

Он пояснил, что эффективность «Байрактаров» напрямую зависит от наличия БПЛА сопровождения, роль которых в Турции исполняют летательные аппараты ANKA. Без них ставший чуть ли не легендарным беспилотник является легкой мишенью для средств ПВО и РЭБ потенциального противника.

По словам Морозова, никто ничего не слышал о покупке Украиной дронов ANKA. Скорее всего, Турция просто ввела своих партнеров в заблуждение и «забыла» открыть секрет эффективного использования беспилотников.

Дрон ANKA действительно повышает эффективность “Байрактаров”. Он постоянно меняет частоты сигналов, перехватываемых станциями радиоэлектронной борьбы и делает невозможными РЭБ-удары по БПЛА.

Практически то же самое сделали и Соединенные Штаты. Они хотя и передали Киеву свои ПТРК Javelin, но запретили использовать их в боевых действиях на Донбассе, заявил Морозов. Теперь эти комплексы просто валяются на складах.