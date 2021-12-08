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Смольный не справляется с организацией эффективных работ по уборке заваленных снегом улиц Петербурга. Такое заявление сделал депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР. Народный избранник попросил Минобороны помочь в решении острой для города проблемы.

Парламентарий обратился к главе ведомства Сергею Шойгу помочь в уборке города.

«Как депутат-куратор города Санкт-Петербурга по линии ЛДПР и как первый заместитель руководителя фракции в Государственной Думе направил письмо Сергею Шойгу с просьбой оказать помощь и содействие армии непосредственно в уборке снега», — сообщил депутат.

Власов напомнил, что российские военнослужащие уже помогали Петербургу с уборкой аномальных осадков в 2016 году. «Администрация города не справляется со своими задачами, винит граждан, припарковавших автомобили неправильно, в неположенных местах», объяснил парламентарий.

Прошла уже целая неделя, а Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым до сих пор не могут наладить надлежащую работу по очистке улиц города. Из-за неубранных улиц транспорт стоит в многочасовых пробках, участились случаи ДТП, в травматологии городских поликлиник обращаются горожане с различными увечьями и ушибами.

 

Но вину за произошедшее Беглов возложил на самих горожан, машины которых якобы мешают проезду спецтехники.

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