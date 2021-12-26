Михаил Делягин, парламентарий из РФ, предположил, что, если украинские войска вторгнуться на российские территории, то первым делом ударят по Крыму и югу страны.

Согласно его словам, угроза вторжения со стороны Украины вполне реальна, так как украинцев уже стали к этому готовить. Он указал на ужасное состояние украинской экономики, из-за чего властям стало тяжелее контролировать народ. Депутат считает, что Киев может начать войну для удержания людей в подчинении.

Риск начала вооруженного конфликта значительно увеличится в феврале и пойдет на спад только в конце марта, считает народный избранник. Делягин добавил, что атаке помимо Крымского полуострова подвергнуться такие населенные пункты как Брянск, Ростов-на-Дону и Белгород. При этом в западных СМИ продолжают заявлять, что это Россия планирует «напасть» на украинские города.