Сближение с пассажирским лайнером Airbus, которое допустил разведывательный самолет ВВС США, является провокацией Североатлантического альянса, уверен депутат Госдумы Алексей Чепа. Он заявил, что подобные действия Соединенных Штатов рано или поздно приведут к трагическим последствиям.

Чепа отметил, что регулярные полеты разведывательной авиации США над Черным морем, постоянные учения кораблей НАТО, которые фактически не прекращаются даже на несколько дней направлены на нагнетание обстановки в регионе. Если брать во внимание часто трагическую роль человеческого фактора, можно предположить, что когда-нибудь попытки демонстрации силы выльются в серьезный инцидент или приведут к началу вооруженного столкновения из-за банальной случайности.

Напомним, что Росавиация намерена подавать протест в международные организации. Кроме того, РФ задействует дипломатические каналы, чтобы утихомирить распоясавшиеся силы НАТО, действия которых становятся все более наглыми.