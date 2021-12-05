читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сближение с пассажирским лайнером Airbus, которое допустил разведывательный самолет ВВС США, является провокацией Североатлантического альянса, уверен депутат Госдумы Алексей Чепа. Он заявил, что подобные действия Соединенных Штатов рано или поздно приведут к трагическим последствиям.

Чепа отметил, что регулярные полеты разведывательной авиации США над Черным морем, постоянные учения кораблей НАТО, которые фактически не прекращаются даже на несколько дней направлены на нагнетание обстановки в регионе. Если брать во внимание часто трагическую роль человеческого фактора, можно предположить, что когда-нибудь попытки демонстрации силы выльются в серьезный инцидент или приведут к началу вооруженного столкновения из-за банальной случайности.

Напомним, что Росавиация намерена подавать протест в международные организации. Кроме того, РФ задействует дипломатические каналы, чтобы утихомирить распоясавшиеся силы НАТО, действия которых становятся все более наглыми.

Вам может понравиться

Пушилин рассказал об уничтожении “Байрактаров” ВСУ на Донбассе

Противовоздушная оборона ДНР будет сбивать украинские БПЛА Bayraktar TB2 сразу же после пересечения границ самопровозглашенной республики безо всяких предупреждений, заявил Денис Пушилин. Он также отметил, что до сих пор беспилотники

Эксперт Литовкин прокомментировал наглое сближение разведывательного самолета США с Airbus

Наглое поведение американских летчиков может привести к трагедии у границ России, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал опасное сближение RC-135, принадлежащего ВВС США, с пассажирским лайнером Airbus, который

В Сети появились фото и видео Градского на носилках на съёмках шоу «Голос»

Александр Градский, как выяснило издание StarHit, практически до самой своей смерти снимался в шоу «Голос». В данной передаче артист является одним из наставников. После его смерти некоторые начали обвинять проект
  • Анна
  • 03.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 5 декабря – дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 5 декабря – пасмурно, до 10 °C |