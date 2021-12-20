Военно-воздушные силы Бразилии осуществили первый запуск отечественного прототипа гиперзвукового ракетного ускорителя 14-XS, тем самым присоединившись к «избранному клубу» стран мира, обладающих техническими возможностями для создания систем гиперзвукового вооружения. Об этом сообщает бразильский военный портал DefesaNet. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Военно-воздушные силы Бразилии 14 декабря в рамках проведения летных испытаний осуществили из Центра ракетных запусков в Алькантаре успешный запуск 14-XS, первого бразильского демонстратора гиперзвуковой технологии. Эти испытания, получившие кодовое название Operation Cruzeiro, являются частью масштабного проекта PropHiper (Hypersonic Propulsion Project), одного из стратегических проектов ВВС Бразилии, и координируются Департаментом аэрокосмической науки и технологий (DCTA).

По итогам испытания прототип 14-XS с помощью гиперзвукового ускорителя был разогнан до скорости, близкой к 6 Маха (в шесть раз превышающей скорость звука), на высоте более 30 км. Прогнозируемая траектория с достижением апогея в 160 км, составила в общей сложности 200 км полета, завершившегося запланированным падением в безопасной зоне в Атлантическом океане. В дополнение к Центру ракетных запусков в Алькантаре, аналогичный центр Barreira do Inferno действовал как станция удаленного слежения.

С успешным завершением этого первого летного испытания Бразилия окончательно присоединяется к избранной группе стран, обладающих техническими знаниями и средствами для проектирования, создания, запуска и отслеживания гиперзвуковой системы вооружения.

Проект PropHiper был начат в 2006 году и направлен на продвижение Бразилии в стратегической и приоритетной области гиперзвука в соответствии со Стратегией национальной обороны. Для достижения поставленных целей проект был разделен на четыре основных этапа, связанные, соответственно, с летными испытаниями демонстраторов соответствующих технологий. В их ряду 14-XS – баллистический восходящий демонстратор гиперзвукового ускорения – является пока что лишь первым этапом.

По мнению директора Института перспективных исследований (IEAv) полковника-инженера Фабио Андраде де Алмейда, «тестирование гиперзвуковых технологий в реальных условиях полета – это вершина исследований, проведенных в IEAv. Инерциальные системы и датчики изображения созданы в лаборатории института, они уже провели успешные летные испытания самолетов и суборбитальных аппаратов. В ходе операции «Крузейро» был испытан реактивный двигатель в гиперзвуковом полете, использующий водород в качестве топлива, что является беспрецедентным для национальной аэрокосмической отрасли».

Директор Института аэронавтики и космонавтики (IAE), бригадный генерал авиации Сезар Аугусто О’Доннелл Альван, подчеркнул, что разработка IAE гиперзвукового ускорителя для запуска 14-XS продемонстрировала способность преодолевать сложные технологические задачи.