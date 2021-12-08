Соединенным Штатам и НАТО нужно разработать несколько сценариев на случай войны между Россией и Украиной, пишет издание Defense News. Вашингтон и Брюссель, по мнению авторов, не должны оставлять Киев один на один против Москвы.

Так, один из вариантов действий РФ – это отрезать Украину от моря, захватив все ее побережье от Донецкой области до Молдовы. В этом случае США могут оказать Киеву военную помощь, чтобы удержать под контролем хотя бы те территории, на которые не успеет вторгнуться РФ.

Второй вариант – захват Россией территории самопровозглашенных республик Донбасса. В этой ситуации США и Европа вполне могут ввести новые санкции. Киеву же лучше просто не вмешиваться, так как данные регионы и та для него фактически потеряны.

Кроме того, Россия может попытаться захватить контроль над побережьем Азовского моря. Вмешательства США и НАТО в данном случае тоже ждать не стоит, так как конфликт будет проходить на значительном удалении от границ Альянса.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “Военное дело”, предполагают, что Москва может пойти гораздо дальше и попытаться захватить всю территорию соседней страны. Вот в этой ситуации без вмешательства НАТО вряд ли обойдется. К примеру, от блока потребуется боевая авиация для защиты Киева или даже прямое вмешательство в конфликт.