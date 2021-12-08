читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенным Штатам и НАТО нужно разработать несколько сценариев на случай войны между Россией и Украиной, пишет издание Defense News. Вашингтон и Брюссель, по мнению авторов, не должны оставлять Киев один на один против Москвы.

Так, один из вариантов действий РФ – это отрезать Украину от моря, захватив все ее побережье от Донецкой области до Молдовы. В этом случае США могут оказать Киеву военную помощь, чтобы удержать под контролем хотя бы те территории, на которые не успеет вторгнуться РФ.

Второй вариант – захват Россией территории самопровозглашенных республик Донбасса. В этой ситуации США и Европа вполне могут ввести новые санкции. Киеву же лучше просто не вмешиваться, так как данные регионы и та для него фактически потеряны.

Кроме того, Россия может попытаться захватить контроль над побережьем Азовского моря. Вмешательства США и НАТО в данном случае тоже ждать не стоит, так как конфликт будет проходить на значительном удалении от границ Альянса.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “Военное дело”, предполагают, что Москва может пойти гораздо дальше и попытаться захватить всю территорию соседней страны. Вот в этой ситуации без вмешательства НАТО вряд ли обойдется. К примеру, от блока потребуется боевая авиация для защиты Киева или даже прямое вмешательство в конфликт.

Вам может понравиться

В США призвали перебросить крупные военные силы в Польшу для отражения “российской агрессии”

США должны перебросить в Польшу бронетанковый корпус, а также перевести штаб армии из Берлина в Варшаву. Это поможет более эффективно оказывать сопротивление России, которая может «напасть на Европу». Такое заявление

Турецкий Bayraktar уничтожил российский комплекс “Автобаза-М”

Российский радиотехнический комплекс «Автобаза-М» попал под удар турецкого беспилотника «Байрактар ТБ2», принадлежащего ВС Азербайджана, сообщил портал Avia.Pro. Авторы пояснили, что речь идет о событиях 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Портал

Марцинкевич заявил, что опыт польского газопровода поможет «Газпрому» полностью заполнить Nord Stream-2

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что структура польской ГТС может помочь «Газпрому» осуществить работу газопровода «Северный поток-2» с полной загрузкой. В Польше есть юридическая компания Gaz System, которая работает
  • Анна
  • 07.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 8 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 1 °C | Королев: погода, 8 декабря – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 8 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 12 °C |