читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении украинских военно-воздушных сил имеется 12 фронтовых бомбардировщика Су-24 и сорок три легких истребителя МиГ-29, сообщило издание Defense Express. Также авторы перечислили и другие боевые самолеты, которые Киев может использовать в ходе боевых действий против Донбасса.

Так, в его авиапарке числится 26 тяжелых истребителей Су-27, целый ряд учебно-тренировочных летательных аппарата и 17 штурмовиков Су-25. Сюда же можно отнести 34 вертолета Ми-24 и 54 винтокрылых машин Ми-8. Несколько вертолетов имеется и в распоряжении ВМСУ. Это по четыре Ми-14 и Ка-27, а также один Ка-226.

Вся эта техника досталась Киеву в наследство от Советского Союза. Говорить что-либо о ее текущем состоянии довольно сложно, так как Украина практически не занималась модернизацией боевых самолетов и вертолетов.

Практически такая же ситуация складывается и в артиллерийских войсках Украины. Киев получил от СССР огромное количество гаубиц и пушек, однако за 30 лет большую их часть он либо продал, либо довел до плачевного состояния.

Вам может понравиться

“1945”: Американское оружие направленной “чистой энергии” станет кошмаром для России

Соединенные Штаты намерены одолеть Россию «чистой энергией». Они существенно ускорили эксперименты по разработке уникального оружия, которое будет концентрировать ее в один узкий пучок и наносить удары по потенциальному противнику. О

WP: Россия отправила дополнительные силы на границу с Украиной

Россия продолжает усиливать свои войска на границе с Украиной, перебрасывая дополнительные силы из других военных округов страны, пишет американское издание The Washington Post. Ничего удивительного в этом нет, истерия вокруг

В ПФР сообщили, что до 25 декабря россиянам будут перечислены выплаты в размере 10 тыс. рублей

Россиянам рассказали о выплате, размер которой составляет 10 тысяч рублей. Об этом рассказывает PRIMPRESS. Недавно сообщения о новых выплатах распространились в мессенджерах. В сообщении указывалось, что выплату будет осуществлять ПФР,
  • Анна
  • 10.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 декабря – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 12 декабря – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |