В распоряжении украинских военно-воздушных сил имеется 12 фронтовых бомбардировщика Су-24 и сорок три легких истребителя МиГ-29, сообщило издание Defense Express. Также авторы перечислили и другие боевые самолеты, которые Киев может использовать в ходе боевых действий против Донбасса.

Так, в его авиапарке числится 26 тяжелых истребителей Су-27, целый ряд учебно-тренировочных летательных аппарата и 17 штурмовиков Су-25. Сюда же можно отнести 34 вертолета Ми-24 и 54 винтокрылых машин Ми-8. Несколько вертолетов имеется и в распоряжении ВМСУ. Это по четыре Ми-14 и Ка-27, а также один Ка-226.

Вся эта техника досталась Киеву в наследство от Советского Союза. Говорить что-либо о ее текущем состоянии довольно сложно, так как Украина практически не занималась модернизацией боевых самолетов и вертолетов.

Практически такая же ситуация складывается и в артиллерийских войсках Украины. Киев получил от СССР огромное количество гаубиц и пушек, однако за 30 лет большую их часть он либо продал, либо довел до плачевного состояния.