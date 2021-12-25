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В совместном заявлении по итогам прошедшей на этой неделе встречи министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии выразили готовность совместно осуществить закупку тактических ракетных систем для всех трех стран. Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Заявление о сотрудничестве в закупке реактивных систем залпового огня (РСЗО) было объявлено после встречи министров обороны трех стран, которая прошла в Каунасе. Результатом встречи стало совместное коммюнике, в которое вошли положения о реализации политики сдерживания и обороны стран Балтии, включая, в частности, сотрудничество в противодействии угрозам со стороны России и Беларуси.

План по совместному приобретению РСЗО странами Балтии является шагом на пути к значительному усилению вооруженных сил Литвы, Латвии и Эстонии. Подчеркнуто, что это также является ответом на действия Москвы в Калининградской области, где развернуты системы «Искандер», а также тактические ракетные комплексы дальнего действия, такие как БМ-30 «Смерч» или более новые «Торнадо-С».

Текущее соглашение отражает решение, принятое на политическом уровне, но не означает, что все три балтийские страны обязуются внедрять этот тип вооружений одновременно. Нет и фиксированного графика.

В настоящее время ни одна из трех прибалтийских стран не имеет возможности поражать цели артиллерией на дистанциях, превышающих дальность стрельбы 155-мм гаубиц (примерно 30-40 км или чуть больше, в зависимости от параметров и боеприпасов). Лишь Эстония недавно сделала заказ на закупку израильской противокорабельной системы Blue Spear. Внедрение РСЗО должно позволить кардинально изменить эту ситуацию.

Скорее всего, прибалты примут решение о закупке американской системы РСЗО – M270 MLRS или M142 HIMARS, использующих одни и те же боеприпасы. Обе эти системы развертывались войсками США в странах Балтии в рамках серии учений, они также состоят на вооружении других стран региона (в том числе в Польше и Финляндии). Уже существующие ракеты GMLRS обеспечивают дальность действия более 80 км, для разрабатываемого GMLRS-ER этот параметр должен составить 150 км и более.

Следует учесть, что это решение потребует значительных организационных и финансовых усилий. Так, один ракетный дивизион HIMARS с относительно скромным боекомплектом обошелся Польше в 2019 году в 414 млн долларов. Однако страны Балтии заявляют, что они намерены увеличить расходы на оборону, сохраняя их на уровне более 2 процентов. ВВП.

В географических условиях Прибалтики можно предположить, что ракетная система, принадлежащая одной стране, сможет поражать цели, поддерживая войска другой страны. Тесное сотрудничество между Литвой, Латвией и Эстонией, а также странами-союзниками и странами-партнерами (такими как Финляндия) может иметь ключевое значение для обеспечения эффективного использования этого типа оружия.

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