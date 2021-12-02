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Проживающий в московской усадьбе Дед Мороз в рамках беседы с представителями прессы рассказал, как можно защититься от инфекций, и объяснил, почему не носит медицинскую маску.

Согласно его словам, он уже давно не помнит, что такое простуда или грипп, так как ест все натуральное и старается держать себя в тонусе, активно занимаясь спортом. Он посоветовал всем выполнять физические упражнения, чтобы усилить свой иммунитет и реже заражаться опасными вирусами.

Журналисты также спросили, почему он отказывается носить средства защиты, учитывая распространение коронавирусной инфекции. Волшебник в шутку заявил, что эту функцию выполняют его густые усы и борода. Дед Мороз также сообщил, что следует меньше беспокоиться из-за пустяков, чаще дышать свежим воздухом и лучше относиться к окружающим.

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