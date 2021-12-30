Российские силы ПВО получили на вооружение «убийцу» спутников и межконтинентальных баллистических ракет, заявили журналисты британского издания Daily Mail.

Автор публикации отметил, что появление столь мощного оружия в распоряжении России делает ее чрезвычайно опасной для НАТО и Соединенных Штатов.

Читатели издания встретили эту «страшную новость» с юмором. Они написали, что Запад легко расправиться со столь грозным оружием, так как у него есть теория правильного использования гендерных местоимений и принципиально новая этика. С которой Россия тягаться просто не сможет.

«И эта ракета летит тогда, когда в байденовской воук-армии все старательно готовятся к сдаче зачета по “критической расовой теории”!», – написал пользователь под ником JD33.

Также многие читатели заявили, что Запад сам виноват в возрождении России и появления у нее передового вооружения, не имеющего аналогов в мире.