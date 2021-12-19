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Дания намерена помочь Украине искоренить коррупцию. Для этой цели МИД страны уже сейчас ищет специалистов, которые займутся созданием программного обеспечения для украинского антикоррупционного бюро.

Разработанное специалистами ПО будет обеспечивать систематизацию и анализ информации от государственных органов, а также безупречную работу хранилищ данных НАБУ. Дании помощь Киеву обойдется в 257 тысяч евро.

Представители министерства заявили, что избавление о коррупции поможет Украине выйти на совершенно новый уровень. Она сможет рассчитывать на рост объемов торговли и быстрый подъем экономики, а также на усовершенствование демократических процессов в стране.

Сейчас на Украине бушует эпидемия коррупции, заявил ранее представитель Европейской счетной палаты Юхан Партс. Он пояснил, что всеми ресурсами в стране владеет небольшая группа людей, которая держит остальное население в заложниках.

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