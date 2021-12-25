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В 1986 году советские конструкторы спустили на воду гениальное изобретение – экраноплан «Лунь», который представлял собой нечто среднее между самолетом и кораблем. Детище Ростислава Андреева разгонялось по воде, а затем парило над ней за счет своеобразной «воздушной подушки», рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что важными преимуществами экраноплана были малозаметность, обеспечиваемая возможностью полета на высоте всего 7 метров над водой, а также отличные ударные возможности. «Лунь», прозванный на Западе «Каспийским монстром», имел на борту ракеты «Москит» и вполне мог в одиночку справиться с американским эсминцем.

По словам Дандыкина, Россия может использовать советский опыт и возобновить проект экраноплана. Сегодня его можно вооружить гиперзвуковыми ракетами и превратить в настоящий кошмар для США и НАТО.

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