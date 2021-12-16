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Британская авианосная ударная группа под управлением корабля «Королева Елизавета» совершила 244-дневный поход по местам боевой славы, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин журналистам портала “ПолитРоссия”. Он также отметил, что гордится этим плаванием Лондон не может, так как оно имело исключительно символическое значение и не обошлось без приключений.

Перед отплытием Британия грозилась вернуть себе статус «хозяйки морей», но еще тогда было понятно, что ничего не получится. Остатки флота, который в последний раз проводил крупные военные операции в 1983 году, не сподобились на какие-либо подвиги. Эсминец «Дефендер», который прорвал границу России у мыса Фиолент трусливо покинул территориальные воды после предупредительных выстрелов с катера Береговой охраны и больше не пытался устраивать подобные провокации.

Кроме того, истребитель F-35 после взлета с палубы авианосца рухнул в воды Средиземного моря, а перед этим два самолета были вынуждены прервать поход из-за поломок.

«В итоговом отчёте больше бравады, нежели достижений. Радоваться наследникам адмирала Нельсона и других знаковых британских военачальников нечему», – прокомментировал британский поход Дандыкин.

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