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Телеведущая Дана Борисова поделилась своим негативным опытом, связанным с уборкой снега с петербургских улиц.

Телеведущая рассказала, как упала на скользком тротуаре, ударилась головой и не смогла подняться без помощи прохожих. Ситуацию усложнил и тот факт, что прошло не так много времени после операции.

В отличие от Москвы, где, по мнению Борисовой, дороги чистятся гораздо быстрее и качественнее, ситуация в Петербурге повергает в шок.

Заметим, что небрежное отношение Смольного под руководством губернатора Александра Беглова к своим обязанностям возмутило многих медийных персон. С критикой увиденной снежной катастрофы уже появлялись заявления в СМИ от Ивана Урганта, Зои Буряк, Ивана Краско, Инны Чуриковой и Натальи Даниловой.

 

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