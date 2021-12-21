В информационном агентстве Daily Star отметили, что Российская Федерация собирается «вторгнуться» на украинские земли 24 декабря.

Многие специалисты разведывательных служб стран-участниц Североатлантического альянса заявляют о высоком риске «вторжения» российских войск на Украину перед католическим Рождеством. Подобный шаг совпал бы с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан. Кроме того, сейчас рядом с украинскими рубежами находятся около 100 000 военнослужащих РФ.

При этом в британском МИДе и оборонном ведомстве не стали отвечать на вопрос, что предпримет Великобритания в случае «нападения» Москвы на Украину. Ричард Кемп, британский полковник, считает, что Лондон не станет отправлять свои войска на помощь Киеву. Скорее всего, он ограничится только экономическими санкциями.