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Эксперты итальянского издания Corriere Della Sera заявили, что президент РФ Владимир Путин перехватил инициативу у американского лидера Джо Байдена. Такими действиями он застал оппонента врасплох и теперь США придется вести диалог с Москвой на равных, а не с позиции силы.

Журналист Джузеппе Сарчина, публикацию которое в переводе представило агентство РИА Новости, рассказал, что телефонный разговор с Байденом Путин запросил прямо во время рождественских каникул американского президента. При этом тот согласился на прямой контакт, объяснив позже, что дополнительные дипломатические усилия никогда не помешают.

По словам эксперта, главный вопрос, который обсуждается США и Россией – это ситуация вокруг Украины. «Ястребы» из Европы уже два месяца беспрерывно повторяют, что Москва намерена напасть на Киев, хотя никакой уверенности в этом у них нет. Эту позицию поддерживают далеко не все европейские эксперты. Точно так же многие государства Европы считают совершенно ненужным расширение НАТО за счет Украины.

В ходе телефонной беседы Байден также грозил Москве очередными «масштабными санкциями. В ответ Владимир Путин отметил, что США таким образом ничего не выиграют, однако отношения между двумя государствами будут разорваны окончательно.

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