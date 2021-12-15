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Польские читатели подвергли критике заявления своих политиков о ситуации на Украине. В комментариях они написали, что Польша любит твердить, что ЕС пытается нарушить ее суверенитет, однако совать свой нос в дела России и других государств для нее почему-то является нормой.

«Если мы продолжим задирать Путина, мы доиграемся. Ему нет нужды захватывать нас, используя военные средства, он просто нас заморозит», – написал один из пользователей.

Другой прокомментировал заявление представительницы партии власти «Право и Справедливость» Анны Фотыги о попытках РФ нарушить суверенитет Украины:

«Россия, крупнейшая страна мира, разумеется, проникнется словами какой-то там Фотыги и изменит свои планы. Не смешите меня», – написал он.

«Если бы у США и всего прогрессивного Запада были такие советники, мы бы уже давно находились под советской оккупацией или в состоянии войны!» – высказался о той же Фотыге еще один комментатор.

Также читатели предложили восстановить Речь Посполиту, присоединив Украину к себе:

«Есть очень простой способ спасти Украину от захвата Россией. Достаточно, чтобы она попросила присоединить ее к Польше. Мы, конечно, великодушно согласимся. Получится два в одном: и мир на Украине, и Польша от моря до моря. А Донбасс и Крым мы подарим России в обмен на поставки газа. Просто? Просто! Не стоит благодарности», – внес конструктивное предложение один из них.

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