Польские читатели подвергли критике заявления своих политиков о ситуации на Украине. В комментариях они написали, что Польша любит твердить, что ЕС пытается нарушить ее суверенитет, однако совать свой нос в дела России и других государств для нее почему-то является нормой.

«Если мы продолжим задирать Путина, мы доиграемся. Ему нет нужды захватывать нас, используя военные средства, он просто нас заморозит», – написал один из пользователей.

Другой прокомментировал заявление представительницы партии власти «Право и Справедливость» Анны Фотыги о попытках РФ нарушить суверенитет Украины:

«Россия, крупнейшая страна мира, разумеется, проникнется словами какой-то там Фотыги и изменит свои планы. Не смешите меня», – написал он.

«Если бы у США и всего прогрессивного Запада были такие советники, мы бы уже давно находились под советской оккупацией или в состоянии войны!» – высказался о той же Фотыге еще один комментатор.

Также читатели предложили восстановить Речь Посполиту, присоединив Украину к себе: