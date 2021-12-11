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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассмешил читателей издания The Times заявлениями о противодействии России в Арктике. Он выразил обеспокоенность известными только ему действиями РФ в Северном регионе и сообщил, что отныне британские военные должны учиться действовать в условиях экстремально низких температур.

Читатели не без иронии предложили усилить британскую армию жителями северных территорий. Они написали, что эти люди даже в футболках и мини-юбках смогут противодействовать Москве в мороз ниже 40 градусов.

Также некоторые пользователи порекомендовали Уоллесу не злить Россию подобными неадекватными заявлениями.

«Воевать с русскими нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не в национальных интересах», – уверен один из комментаторов.

«А нам обязательно напрашиваться на неприятности?», – поинтересовался другой.

Также пользователи высмеяли Уоллеса за самоуверенность, сообщив, что он живет в какой-то своей стране грез, в которой Великобритания побеждает РФ на земле, на море и во льдах.

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