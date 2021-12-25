Сведения о «нападении России» на Украину публикуют те же самые издания, что рассказывают об НЛО, написал один из пользователей популярного на Западе интернет-форума Reddit. Данный ресурс весьма активно обсуждает антироссийскую истерию, причем большинство пользователей с иронией относятся ко все новым и новым прогнозам о вторжении.

Так, еще один читатель написал, что уже 17 раз готовил попкорн, чтобы посмотреть эпичное сражение РФ и Украины, обещанное западными СМИ. Но нападения так и не произошло.

«Глубоко в душе я искренне надеюсь, что Россия и правда сделает это, чтобы решить проблему», – написал BullaEtmoidalis.

Также пользователи обсудили дату возможного нападения. Один из них отметил, что «вторжение на Рождество» так и не произошло.