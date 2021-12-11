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На Украине нет ничего, что стоило бы крови американских граждан и ресурсов Соединенных Штатов, заявили читатели издания The New York Times. В подавляющем своем большинстве они выразили непонимание из-за действий властей, направленных на помощь Киеву.

«Жителей Америки не интересует, что творится в украинской политике. Зачем мы тратим на них энергию, время и деньги?» – задался вопросом пользователь под ником Neildsmith.

Комментаторы обратили внимание на то, что тема вступления Украины в НАТО все чаще выходит в тренды.

«Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс», – написал один из читателей.

Другой напомнил, что более 30 процентов Украины ментально связаны с Россией и с огромной вероятностью выступят на ее стороне в случае вооруженного столкновения с НАТО.

Также властям США припомнили 2013–2014 годы. Один из читателей написал, что Вашингтону очень хотелось унизить российского президента Владимира Путина перед Олимпийскими играми в Сочи. Соединенные Штаты устроили на Украине переворот, последствия которого целиком и полностью остаются на их совести.

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  • 08.12.2021
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