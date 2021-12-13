Мнения польских читателей о модернизации ядерных бомб B61, которые после обновления смогут использоваться истребителями F-35, разделились. Одни комментаторы демонстрируют «ура-патриотизм» и повышение шансов на разгром РФ, а другие считают, что с таким оружием Вашингтон превратит Польшу в театр боевых действий или «испытательный полигон».

Комментатор под ником Canis, к примеру написал, что Польша станет хорошей «плантацией ядерных грибов», так как на нее будут сбрасывать бомбы и Россия, и Соединенные Штаты.

Его поддержал и еще один читатель. Он вполне резонно поинтересовался, кто собирается нападать на США и зачем они продуцируют бомбы и ракеты в столь огромных количествах. Да еще и рассылают их всем своим союзникам, превращая в мишени.

Пользователь Ed уверен, что ничего хорошего в модернизации нет, так как «этот дедок» (президент США Джо Байден) может в любой момент в приступе забывчивости случайно нажать красную кнопку.

Напомним, что обновленные бомбы будут размещены на авиабазе Рамштайн в Германии. ФРГ ранее заявляла о желании избавиться от ядерного арсенала США, однако сейчас эта тема больше не поднимается.