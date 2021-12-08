Кто на кого нападает, если российские войска находятся на своей территории, а подразделения ВС США каким-то образом оказались на границах России, поинтересовался один из читателей французского издания Le Figaro.

Так он прокомментировал публикацию о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которой много внимания было уделено гипотетическому «нападению России» на Украину.

Автор статьи также отметил, что Байден явно не хочет помогать Киеву и старается отказаться от некоторых своих обещаний, чтобы поставками оружия не создать предпосылки для вооруженного столкновения. Он пообещал в случае «вторжения» ввести против России очередные санкции.

«Россияне всегда получали выгоду от санкций. Спасибо, Байден», – прокомментировала это решение Caroline Avenier.

«Американцы угрожают русским! Байден заставит европейцев усилить санкции. А Европа снова станет козлом отпущения, она понесет все экономические потери», – добавил пользователь под ником Zet.

Также читатели отметили, что Байден сильно проигрывает в сравнении с Путиным.