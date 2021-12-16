Издание Folha de S. Paulo рассказало о встрече президента РФ Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином, которая проходила в режиме видеоконференции. Бразильские журналисты пишут, что главы государств встречаются уже 37 раз с 2012 года, причем в последнее время переговоры участились.

Это может говорить о развитии сотрудничества между двумя странами, которое совершенно не устраивает Запад. Но ирония ситуации заключается в том, что именно агрессивное поведение США и НАТО заставляют Китай и Россию искать возможности для объединения.

Мнения комментаторов под публикацией разделились. Один читатели уверены, что объединение Китая и РФ пойдет на пользу обеим странам, а также умерит пыл Запада. Другие уверены, что все эти встречи являются притворством. Они проводятся лишь в рамках военного лобби и привлекают новые инвестиции в оружие.

В любом случае, пишут комментаторы, агрессивные действия НАТО у российских границ вынуждают Москву действовать все жестче, поэтому она привлекает мощного союзника в лице Китая.