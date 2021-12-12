Запад уже не уверен в своей мощи, однако все еще хочет разговаривать с другими странами с позиции силы. Так читатели издания Die Zeit прокомментировали заявление британского министра Лиз Трасс о «независимости Европы от России».

Глава МИД высказалась в том духе, что Европе необходимо выступить единым фронтом против Москвы, которая якобы собирается «напасть на Украину». Один из пользователей Сети написал, что Лондон покинул объединенную Европу, поэтому не ему указывать, как нужно строить отношения с РФ.

«То есть Брексит Брекситом, а Великобритания и ЕС должны на сто процентов выступать единым фронтом», – иронично заметил еще один комментатор.

Другой читатель написал, что еще Петр Первый, который пытался поддерживать дружеские отношения с Европой, понял, что помимо русской армии и русского оружия у страны друзей нет.

«Ни одна страна в мире не предоставила стольким ворам и разбойникам тихую гавань. Британцам нужно бы помалкивать!», – высказался в комментариях немецкий пользователь.

Напомним, что в Кремле заявили, что все обвинения в адрес РФ преследуют лишь одну цель – разместить на ее границах войска Североатлантического альянса.