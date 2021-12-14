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Немецкие пользователи подвергли жесткой критике недавние угрозы Анналены Бербок, новой главы внешнеполитического ведомства Германии, в адрес РФ. Они выразили свое негодование в комментариях под статьей на портале Die Welt.

Ранее Бербок отметила, что Москву ждут значительные негативные последствия, если она решит вторгнуться на украинскую территорию. Некоторые читатели немецкого информагентства бурно отреагировали на подобные высказывания. Один из них отметил, что такие угрозы крайне опасны для людей, переоценивающих свои возможности.

Он добавил, что, если учесть характер Бербок, то она совершенно не подходит для занимаемого поста. Еще один пользователь с сарказмом добавил, что Путин дорожит от угроз Бербок, а РФ боится того, что после своего захвата Германией ей предстоит заниматься продвижением «зеленой» политики.

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