Некоторые читатели британского информагентства Daily Mail, разместившего главные тезисы с недавней пресс-конференции Владимира Путина, заявили о том, что Североатлантическому альянсу следует отступить после слов российского лидера.

Согласно словам комментаторов, глава российского государства удачно привел аналогию с Мексикой, отметив, что США непременно бы вмешались, если бы РФ начала лезть в американо-мексиканские отношения. Он добавил, что НАТО следует наконец-то отступить. Пользователь под ником MichaelShirt при этом заявил, что если на Украине присутствуют регионы, где преобладает русское население, то их нужно отделить и присоединить к России, ведь это соответствует «западной логике».

Еще один читатель отметил, что если бы жителям Восточной Украины предложили присоединиться к РФ или находится под протекторатом альянса, все время присутствуя на возможной линии фронта между Западом и Москвой, то они бы, скорее всего, выбрали первый вариант.