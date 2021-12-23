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Использование Киевом на Донбассе американских ПТРК Javelin вряд ли напугает Россию, но зато существенно обострит ситуацию на границе, считают британские пользователи Сети.

В комментариях к публикации об этих учениях читатели выразили свое негодование из-за действий Киева.

«Украина из нейтрального государства превратилась в марионетку Соединенных Штатов», написал один из комментаторов.

Другой отметил, что Североатлантический альянс на протяжении нескольких лет поставляет на Украину оружие. Но при этом он почему-то кричит о «российской агрессии», хотя сам толкает Киев на войну с РФ.

Еще один пользователь написал, что Великобритания вряд ли отправит своих военных на помощь Украине, если в ней возникнет необходимость. Он пояснил, что именно Киев устроил геноцид в самопровозглашенных республиках Донбасса.

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