Чтобы писать статьи, журналистам издания Daily Express надо бы сперва понять разницу между Евросоюзом и Европой, написали в комментариях читатели британского таблоида. Так они откликнулись на публикацию об угрозе ЕС, исходящей от России.

Авторы статьи, перевод которой представлен агентством “РИА Новости”, написали, что РФ намеревается вмешаться в конфликт на Донбассе и «напасть на Украину», а также представляет «реальную угрозу» для Евросоюза. Это возмутило читателей издания.

Один из них написал, что Украина не имеет никакого отношения к ЕС, поэтому Россия никак не может быть для него угрозой.

«Репортажи Daily Express об РФ в 99 случаях из 100 просто вздор. Россия не станет нападать на Украину, а разведданные США о Донбассе напоминают «досье» о химоружии в Ираке. Коррумпированной и разоренной Украине не попасть в НАТО и ЕС», – добавил пользователь AaronKirsch MDPhD.

Оставил комментарий и читатель под ником John Moreland, который напомнил, что Украина не состоит в Североатлантическом альянсе, поэтому Великобритания ничего ей не должна.

Ранее в администрации российского президента Владимира Путина заявили, что вся истерия с гипотетическим «нападением на Украину» нужна Западу лишь для того, чтобы разместить как можно больше своей военной техники и вооружений на границах с РФ.