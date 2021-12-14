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СМИ сообщают, что 10-летний мальчик обратился в петербургский травмпункт после несчастного случая с рухнувшей сосулькой.  Упавшая льдинка травмировала ему правое плечо, отколов фрагмент плечевой кости. При этом сосульки лишь одна из многих проблем, с которой профильные комитеты Смольного не смогли справиться с приходом зимы.

Пресс-служба администрации Петроградского района на запрос журналистов ответила, что по факту произошедшего проведут проверку.

По словам чиновников, мальчик обратился к медикам только на следующий день. Районная администрация не взяла на себя ответственность за травмирование школьника.

Ранее сообщалось, что из-за схода снега и льда с крыш пострадали еще два человека. Сосульки упали на 33-летнюю женщину и 60-летнего мужчину. От удара льдиной по голове женщина сейчас находится в коме, а у мужчины диагностировали переломы шейного и грудного отделов позвоночника, ушибы, раны и открытую черепно-мозговую травму.

Количество жертв некачественной уборки города от снега и наледи возрастает, несмотря на то, что ранее губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности Смольного к зиме.

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