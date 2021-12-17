читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Только за последнюю неделю в Северной столице зафиксированы десятки пожаров, среди которых и самый крупный – на «Северной верфи». В пятницу, 17 декабря, горел корвет «Проворный». По словам политолога Ивана Аркатова, проблема пожаров для города носит системный характер.

«Петербургские пожарные героически борются с огнем. Чувствуется влияние героя России Зиничева, который успешно продолжал дело своего предшественника Шойгу, и создал отлаженную систему. Пожарные со своей работой справляются, а вот чиновники — нет. Город постоянно горит, десятки пожаров только за последнюю неделю.  Такого, насколько я знаю, не было в довоенные времена», — прокомментировал Иван Аркатов информацию о пожаре на «Северной верфи».

Уже известно, что площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пожарные сделали максимально-возможное. Однако, по словам очевидцев, проезд сотрудников МЧС к месту происшествия был затруднен: улица с северной стороны от верфи оказалась неочищенной от снега.

Впрочем, жители города уже неоднократно обращали внимание Смольного на актуальную для города проблему: низкое качество уборки улиц. Ежедневно петербуржцы рискуют получить травмы на обледенелых тротуарах. Однако, как отмечают жители города, Смольный во главе с губернатором Бегловым не обращает внимания на существующую проблему.

Вам может понравиться

Military Times: Угроза американским военным в Украине сейчас маловероятна

Веб-сайт Military Times поделился со своими читателями двумя новостями по ситуации вокруг Украины – как водится, хорошей и плохой (разумеется, с американской точки зрения). Перевод основных положений публикации представлен изданием

Европа обречена дорого платить России за газ

В РИА «Новости» обозреватель Сергей Савчук заявил, что европейские страны обречены на то, чтобы приобретать энергетические ресурсы из РФ по высоким ценам. Согласно его словам, на планете сейчас наблюдается энергетический

На Петроградке произошло ЧП с падением сосульки. Пострадал ребенок

10-летний мальчик пострадал от упавшего куска глыбы у дома № 75 на Большом проспекте Петроградской стороны. Школьник получил ушиб плеча, откололся фрагмент кости. Мальчику уже оказали медицинскую помощь, сейчас врачи
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – переменная облачность, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 17 декабря – пасмурно, до 7 °C |