Только за последнюю неделю в Северной столице зафиксированы десятки пожаров, среди которых и самый крупный – на «Северной верфи». В пятницу, 17 декабря, горел корвет «Проворный». По словам политолога Ивана Аркатова, проблема пожаров для города носит системный характер.

«Петербургские пожарные героически борются с огнем. Чувствуется влияние героя России Зиничева, который успешно продолжал дело своего предшественника Шойгу, и создал отлаженную систему. Пожарные со своей работой справляются, а вот чиновники — нет. Город постоянно горит, десятки пожаров только за последнюю неделю. Такого, насколько я знаю, не было в довоенные времена», — прокомментировал Иван Аркатов информацию о пожаре на «Северной верфи».

Уже известно, что площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пожарные сделали максимально-возможное. Однако, по словам очевидцев, проезд сотрудников МЧС к месту происшествия был затруднен: улица с северной стороны от верфи оказалась неочищенной от снега.

Впрочем, жители города уже неоднократно обращали внимание Смольного на актуальную для города проблему: низкое качество уборки улиц. Ежедневно петербуржцы рискуют получить травмы на обледенелых тротуарах. Однако, как отмечают жители города, Смольный во главе с губернатором Бегловым не обращает внимания на существующую проблему.